Дню города Тюмени посвятят более 50 фестивалей, конкурсов, концертов и других мероприятий

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День города Тюмени, к которому сейчас идет активная подготовка, в этом году будет праздноваться 27 июля, организаторы обещают провести более пятидесяти разноплановых мероприятий, в том числе два гастрофестиваля, спортивные фестивали, конкурс колясок, фестиваль кубинской культуры, пикник книг, фотовыставки и творческие конкурсы для детей. Обсуждение вопроса состоялось в Тюменской гордуме на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению.

День города Тюмени, которому в этом году исполняется 438 лет, празднуется 27 июля. Оргкомитет подготовил план мероприятий, он включает праздничное оформление города, благоустройство мест отдыха, проведение социально значимых работ и памятных мероприятий. Предусмотрено праздничное оформление 28 скверов, бульваров и площадей, а также основных магистралей и гостевых улица города, в нем будет отражена тематика 80-летия Тюменской области. Мемориальные события пройдут у камня в честь основания города и у памятника Андрея Текутьева. 25 июля в "Нефтянике" состоится торжественный прием главы города с праздничным концертом.

Стартовой площадкой празднования Дня города станет площадь 400-летия Тюмени, официальная часть продолжится выступлением местных творческих коллективов, оно завершится выступлением духового оркестра и оркестра народных инструментов в "Битве оркестров". В арт-пространстве пройдут интерактивы, мастер-классы, будут подведены итоги фотовыставки "Тюмень в объективе". На площади Солнца и в сквере Сибирских кошек пройдет фестиваль "Пикник книг" с выступлением тюменских артистов, лекциями от историков и краеведов. На Цветном бульваре - гулянья "Тюмень мастеровая". В парке Заречный - татарский праздник "Сабантуй". В Гилевской роще - фестиваль колокольного звона. Площадка в сквере Льва Ровнина - детское творчество, сквер Владислава Крапивина - городской фестиваль детского творчества, направленный на популяризацию творчества писателя. Спортивные активности - на набережных: "Уличная классика", "Тюмень - территория силы", "Семейный конструктор". У "Конторы пароходства" - программа кубинской культуры. В целом запланировано более 50 мероприятий, в том числе два гастрофестиваля: один в День города и еще один, 20 июля, по изготовлению самого длинного шашлыка. Вся программа будут размещена на сайте Тюмень438.рф.

Депутат Есенгалий Ибраев отметил, что в Год семьи праздничные площадки можно использовать для популяризации семейных ценностей и многодетности. В администрации города заверили, что в плане мероприятий это предусмотрено - и дети, и взрослые без труда найдут для себя совместные занятия.

Депутат Сергей Пыхалов напомнил, что потребуется установить дополнительные туалеты, урны, позаботиться о безопасности населения и транспортной доступности. По словам врио главы города Петра Вагина, поводов для волнения нет, этот вопрос прорабатывается - Тюмень свой день рождения встретит и проведет в чистоте и порядке.

"Мы, депутаты Тюменской городской думы, очень серьезно относимся к этому мероприятию. Мы считаем, что день города - это объединяющий, всеобщий праздник. День единения. Тюмень этот день города будет отмечать не праздно, а своими успехами, своими достижениями и своим серьезным вкладом развитие региона. На заседании комиссии мы услышали прекрасный доклад о том, как проходит подготовка к празднику. До него еще больше месяца, а значит, у желающих еще есть время изучить план мероприятий и поделиться своими идеями", - отметил председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Тюменской гордумы Степан Киричук.