В День России Тюмень коллективно спела гимн

Сила России – в единстве, которое базируется на уважении к нашей общей истории, традициям и культуре, об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, открывая на площади 400-летия Тюмени этнофестиваль "Мост дружбы", который по традиции прошел в областной столице в День России.

"Россия – это огромная семья, наш общий дом. Многие века люди разных национальностей и вероисповеданий живут здесь в мире и согласии. Каждый народ внес свой вклад в создание, укрепление и развитие нашего государства. Наша с вами задача – сохранить и приумножить это богатство, передать наследие будущим поколениям", – подчеркнул губернатор, поздравляя жителей и гостей Тюмени с главным государственным праздником нашей страны.

Александр Моор вместе с представителями национально-культурных объединений региона спел гимн Российской Федерации.

Общественные национально-культурные объединения региона подготовили для жителей и гостей областной столицы более 20 этнокультурных экспозиций. Все желающие смогли посетить чум, юрту, русскую горницу и другие национальные жилища народов Тюменской области, познакомиться с рецептами приготовления национальных блюд, принять участие в народных играх и мастер-классах. На главной сцене фестиваля выступили творческие коллективы.