Голышмановским подросткам вручили паспорта в День России

В День России паспорта гражданина Российской Федерации вручили 9 юным жителям Голышмановского городского округа. В торжественной обстановке главный документ получили отличники учебы, активисты Движения Первых, спортсмены, победители конкурсов и олимпиад.
Волонтеры штаба "МЫ ВМЕСТЕ" организовали на празднике благотворительную акцию по сбору средств для помощи участникам специальной военной операции.
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