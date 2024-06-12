Голышмановским подросткам вручили паспорта в День России

В День России паспорта гражданина Российской Федерации вручили 9 юным жителям Голышмановского городского округа. В торжественной обстановке главный документ получили отличники учебы, активисты Движения Первых, спортсмены, победители конкурсов и олимпиад.

Волонтеры штаба "МЫ ВМЕСТЕ" организовали на празднике благотворительную акцию по сбору средств для помощи участникам специальной военной операции.