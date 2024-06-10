В тюменском "Воине" провели мастер-класс для МЧС

В Тюмени в понедельник состоялось открытиие учебного комплекса Центра патриотического воспитания "Воин", после торжественной части сотрудники МЧС прошли мастер-класс по управлению беспилотными летательными аппаратами.

Во время занятия они узнали о разновидностях беспилотных летательных аппаратов, их особенностях, правилах подготовки БПЛА к полету и многом другом. В ГУ МЧС отмечают, что в системе ведомства беспилотные летательные аппараты применяют для мониторинга местности при техногенных и природных чрезвычайных ситуациях, поисковых работах и профилактической деятельности в обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.