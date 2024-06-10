В тюменском "Воине" провели мастер-класс для МЧС

18:00 10 июня 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В  Тюмени в понедельник состоялось открытиие учебного комплекса Центра патриотического воспитания "Воин", после торжественной части сотрудники МЧС  прошли мастер-класс по управлению беспилотными летательными аппаратами.

Во время занятия они узнали о разновидностях беспилотных летательных аппаратов, их особенностях, правилах подготовки БПЛА к полету и многом другом. В ГУ МЧС отмечают, что  в системе ведомства беспилотные летательные аппараты применяют для мониторинга местности при техногенных и природных чрезвычайных ситуациях, поисковых работах и профилактической деятельности в обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Теги: МЧС
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2024