У тюменского "Воина" появился свой дом

Открытие нового здания регионального отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи "Воин" состоялось в понедельник, участие в официальной части приняли заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, губернатор Тюменской области Александр Моро и руководство "Воина".

Новая площадка на базе комплекса "Стальной азарт" включает в себя учебный центр с оборудованными местами для занятий и стрелковые галереи, где будет проводиться подготовка инструкторов и курсантов центра. В перспективе здесь появятся тактический городок, крытый тир и другие объекты. На базе регионального отделения планируется реализация инновационных проектов - фиджитал-спорта и пауэртлона, а также разработка и реализация новых образовательных программ.

Участие в церемонии приняли заместитель председателя Правительства РФ, председатель наблюдательного совета центра "Воин" Юрий Трутнев и губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Для чего созданы центры "Воина"? Для того, чтобы научить курсантов, научить всех нас любить и защищать Родину. Сегодня война стремительно меняется. Она втягивает себя самые современные технологии. Для того, чтобы уверенно чувствовать себя в зоне боевых действий, необходимо знать и системы радиоэлектронной борьбы и разведки, иметь представление о тактике и огневой подготовке, уметь оказать помощь себе и товарищам. Всему этому и учит "ВОИН", учит уже тысячи юношей и девушек. Нам ещё очень многое предстоит делать вместе. Сейчас группа военных специалистов готовит учебники, по которым начальную военную подготовку будут изучать миллионы юношей и девушек в нашем стране. Но самое главное, что мы должны вместе делать и делать каждый день, это любить нашу Родину, Великую Россию и уметь ее защищать", - отметил в приветствии Юрий Трутнев.

"Сегодня мы с вами открываем имущественный комплекс нашего филиала центра "Воин", который реализован благодаря частному партнёру, и теперь благодаря взаимодействию частного бизнеса и государства здесь, на центре "Стальной азарт", мы сможем реализовывать самые разные инновационные образовательные программы для подрастающего поколения, проводить крупные мероприятия, заниматься военно-спортивной подготовкой и патриотическим воспитанием. Поздравляю всех с открытием и желаю, чтобы все планы были реализованы", - обратился к руководству "Воина" и почетным гостям Александр Моор.

Также он отметил, что Тюменский филиал центра "ВОИН" уже показал очень хорошие профессиональные результаты. Сегодня в составе инструкторов Центра ребята с боевым опытом, участники специальной военной операции, все они прошли дополнительную специальную подготовку. И все это им позволяет передавать свои знания, опыт подрастающему поколению и воспитывать их настоящими патриотами нашей страны. Также филиал стал ресурсным центром, на базе которого ведётся подготовка инструкторов новых центров других регионов Российской Федерации.

За первый год работы тюменский филиал стал лауреатом национальной премии "Патриот-2023" с проектом летних профильных смен "Время героев", обучил более 2,5 тысячи юношей и девушек допризывного возраста и военнослужащих, сотрудников полиции, спецподразделений Росгвардии, студентов вузов, казаков сибирского казачьего общества и волонтеров, отправляющихся в зону ликвидации чрезвычайных ситуаций. Обучил порядка 200 инструкторов для десяти регионов России.