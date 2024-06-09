В Ишиме прошла Ночь ремёсел

В Ишимском музейном комплексе имени Ершова 8 ремесленников развернули свои открытые мастерские, предложив гостям уникальную возможность погрузиться в мир творчества.
Мастера разных направлений работали на глазах у посетителей. В течение всего вечера они демонстрировали тонкости своих ремесел, делились секретами мастерства, рассказывали о традициях и современных методах работы. Гостям предлагалось не только наблюдать за процессом создания изделий, но и задать любые интересующие вопросы, на которые ремесленники с удовольствием отвечали. А иногда мастера и сами задавали посетителям задачки, связанные с их ремеслом.
На мероприятии были представлены самые разные виды ремесел. Ольга Полукеева познакомила гостей с ватными игрушками. Мастерица показала, как из простых материалов создать удивительные украшения для любого дома.
Здесь же можно было посмотреть на процесс создания и реставрации деревянных наличников от Александра Чикунова, на плетение кружева на коклюшках в мастерской Елены Алякиной.
Свечеварение и изделия из гипса представила Ольга Курганова. Лариса Швалова продемонстрировала лоскутное шитье и экопринт, Оксана Тагильцева – искусство бисероплетения на станке, а Ирина Берлина старинный вид вышивки - "филейную".
По материалам Ишимского музейного комплекса имени П.П. Ершова.
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