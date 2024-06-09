В Тобольске можно посетить мастер-классы по изготовлению изделий из натуральной кожи

Основатели студии Remezov — братья Радион и Ренат Абушахмины — уверены, что реализация этой идеи поспособствует повышению туристической привлекательности города.

На мастер-классах участники погружаются в мир кожевенного ремесла, создают уникальные изделия для себя и в подарок близким. Изготовление изделий из натуральной кожи — увлекательное занятие, которое требует терпения, внимательности и творческого подхода. Шаг за шагом технику работы с кожей гости студии Remezov осваивают вместе с мастерами.

"Основная цель направлена на привлечение туристов в Тобольск посредством проведения уникальных мастер-классов. На наших занятиях люди учатся делать такие изделия как обложка на паспорт, портмоне, кошелек, ремень, сумки и многое другое. Отличительная особенность мастер-классов в том, что турист знакомится с древним ремесленническим делом Тобольска, узнает его историю и своими руками изготавливает изделие с символикой исторической части города, культурно-значимых мест. В конце он забирает готовую работу с собой. Предмет будет напоминать о посещении нашего города. Изделие, которое человек сделает в Тобольске, не будет лежать на полке и пылиться, ведь оно практичное и самое главное — нужное", — поделился в беседе с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" основатель и мастер студии изделий Remezov Ренат Абушахмин.

Первый мастер-класс прошел 25 мая. С того времени организовали уже четыре таких встречи. Единовременно они могут разместить на занятии четырех человек. Также возможно провести выездной мастер-класс на территории заказчика. Средняя продолжительность мастер-класса составляет 1,5-2 часа: все зависит от изготавливаемого изделия. Возрастное ограничение: 6+.

9 июня студия Remezov организует благотворительный мастер-класс для детей с ограниченными возможностями здоровья из Тобольской районной общественной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов", сообщает Тюменская линия.