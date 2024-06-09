ГИБДД проанализировала статистику ДТП на тюменских трассах

Каждое шестое ДТП на территории Тюменской области совершают водители транзитного транспорта. В 2024 году по их вине произошло 157 дорожных аварий, 19 человек погибли, 246 ранены.

Большинство ДТП с водителями из других регионов произошло на федеральных трассах. При этом тяжесть последствий остается высокой: по вине водителей-транзитников гибнет каждый третий из всех погибших в ДТП в Тюменской области, ранения получает каждый пятый из травмированных в ДТП, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области .

"С этими водителями мы можем проводить профилактическую работу только когда они уже заехали на территорию нашего региона, - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - Останавливаем, информируем об опасных участках автодорог, местах концентрации ДТП, разъясняем опасность маневров обгона и выезда на встречную полосу", - сказал Андрей Миллер.