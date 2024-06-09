Подслушивают ли нас умные колонки, рассказал эксперт

У пользователей голосовых помощников, роботов-пылесосов и телевизоров, где каналы можно переключать голосом, порой возникают сомнения в том, насколько это безопасно и где гарантия того, что никто не подслушивает и не записывает разговоры.

Эксперт по кибербезопасности систем промышленной автоматизации и умных устройств в Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко рассказал tmn.aif.ru, стоит ли опасаться умных устройств.

"Все голосовые помощники находятся в режиме полупостоянного мониторинга кодового слова. У каждого оно свое: "Привет, Сири", "Окей, Гугл", "Алиса" и пр. Как только вы его произносите, у этого устройства начинается запись и анализ разговора. Есть производители умных устройств, например, телевизоров, которые выпускали предостережение, где четко было написано: не проводите конфиденциальные разговоры при наших устройствах, если даже они просто включены в розетку. У современных телевизоров есть функция голосового запроса, соответственно, есть микрофон и функция записи голоса. И если есть неконтролируемый полный доступ к телевизору, особенно с привилегированными правами, то этим могут воспользоваться", - объясняет Владимир.



Эксперт советует не проводить конфиденциальные разговоры при умных устройствах и даже включенных телефонах. Но в целом, говорить о тотальной приватности уже поздно. Цифровые устройства давно стали частью нашей жизни и "следы" мы оставляем везде, особенно в интернете, где тоже за пользователями "следят", собирая информацию о том, какие ресурсы они посещают, что смотрят, что ищут.