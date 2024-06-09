Мужчине, спавшему богатырским сном, помогли тобольские врачи

Врачи тобольской Областной больницы № 3 спасли мужчину, который получил проблемы со здоровьем во время "богатырского" сна.

В больницу был доставлен пациент в опасном состоянии. Врачи диагностировали синдром длительного раздавливания. Мужчина проспал на одном боку более 12 часов, что привело к серьезным последствиям для здоровья.

Продолжительное давление на конечности привело к нарушению кровообращения и разрушению мышечных тканей. Это состояние, часто возникающее у пострадавших во время землетрясений или других катастроф, сопровождается интоксикацией организма продуктами распада мышц. В результате у пациента развилась острая почечная недостаточность. — Мужчину госпитализировали в отделение реанимации. Основное внимание было уделено восполнению потерь жидкости и заместительной почечной терапии, что значительно улучшило ситуацию. Пациент пришел в сознание, а состояние сдавленных мышц более не ухудшалось, что позволило избежать экстренной операции, – рассказал завотделением реанимации Владимир Маслов.

Дальнейшее лечение включало сеансы гемодиализа, благодаря которым мужчина начал восстанавливаться и самостоятельно передвигаться, находясь под наблюдением врачей травматологического отделения. — В результате объемного и длительного лечения удалось купировать отек конечностей и восстановить функцию почек. Пациент демонстрировал положительную динамику, начал самостоятельно ходить и обслуживать себя. Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, сообщил Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь ОБ №3 (г. Тобольск).