Тюменская область на первом месте в УрФО по динамике розничной торговли

По данным Росстата, жители Тюменской области за первые четыре месяца 2024 года потратили в магазинах 204 млрд 725 млн рублей. Причем, более четверти - 53 млрд 361,8 млн - пришлись на апрель.

Динамика розничной торговли на первом месте в Уральском федеральном округе и на шестом месте по России. По сравнению с январем-апрелем 2023 года оборот вырос на 17,1%. В апреле он увеличился на 12,6% за год. В УрФО динамика составила 11% и 9,7%, в стране в целом — 9,9% и 8,3% соответственно.

В первой пятерке России по динамике розницы республика Адыгея (25,5%), Ростовская область (20%), Еврейская автономная область (18,8%), Ставропольский край (18,4%), Тульская область (18%).

Всего в январе-апреле жители России оставили на кассах 16 трлн 873,2 млрд рублей, УрФО - 1 трлн 367 млрд 202 млн рублей, сообщает Вслух.ру.