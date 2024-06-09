Состоялся региональный этап всероссийской военно-спортивной игры "Зарница"

На базе центра допризывной подготовки "Аванпост", детского лагеря "Алые паруса" и полигона Тюменского высшего военного инженерного командного училища состоялось спортивное состязание, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"Школьники продемонстрировали свои навыки по огневой, строевой, медицинской, физической, а также пожарно-спасательной, топографической подготовке, РХБ защите и управлению беспилотными летательными аппаратами", - отмечено в сообщении.

Оценивались юные спортсмены, как в общекомандном зачете, так и в личном. Победители и призеры были награждены грамотами, медалями и памятными подарками.

По итогам регионального этапа сформирована команда, для участия во всероссийском этапе военно-спортивной игры "Зарница", который пройдет летом 2024 года, сообщает Тюменская линия.