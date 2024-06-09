Как подать апелляцию по результатам ЕГЭ

Основной период ЕГЭ у тюменских выпускников завершается. С 13 июня начнутся резервные дни, с этой же даты станет известна основная часть результатов. На следующей неделе должны поступить баллы по обязательным предметам — русскому языку и математике.

В 2024 году в Тюменской области более 11 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ: 10,7 тысячи — выпускники текущего года, более 300 человек — выпускники прошлых лет. Для организации экзаменов создано 54 пункта проведения экзамена. 23 участника уже получили по 100 баллов: 16 по химии, пять по литературе и двое по географии. Они получат выплаты по 100 тысяч рублей, которые инициировал губернатор Александр Моор.

Баллы ЕГЭ можно проверить на сервисе https://checkege.rustest.ru/, при необходимости оформить апелляцию по результатам.

Ее можно подать в течение двух дней после официального объявления в образовательные организации или места регистрации на сдачу ЕГЭ. Апелляция должна быть рассмотрена в течение четырех рабочих дней.

"Количество ранее выставленных баллов может измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения", - пояснили в пресс-службе Рособрнадзора.

Новшество 2024 года — возможность пересдать один из предметов. Согласно федеральному графику, 4 июля пройдут экзамены по иностранным языкам (письменная часть), информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии. 5 июля — по математике, биологии, географии, литературе, истории, иностранным языкам (устная часть). Отметим, что в случае пересдачи первый результат будет аннулирован, сообщает Вслух.ру.