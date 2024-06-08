В реабилитационном центре "Родник" внедряются индивидуальные программы

В тюменский "Родник" приезжают удивительные дети, настоящие бойцы. Недавно пятилетний Даниил сдал экзамен получил водительское удостоверение на право управления велосипедом. Даниил приехал в центр после операции на тазобедренном суставе. Передвигался поначалу на коляске с помощью папы. Понемногу привык и стал проявлять активность. На занятиях по адаптивной физической культуре старший тренер-преподаватель Николай Иноземцев предложил Даниилу попробовать велосипед. В "Роднике" для детей с ДЦП приобретены специальные велосипеды и разработана программа "ВЕЛОСТАРТ". Ноги ребенка фиксируются с помощью ремней для правильного нажатия на педали. Занятия помогают включить ноги в процесс движения и укрепить мышечный корсет.

"После нескольких занятий нога у Даниила стала сгибаться и появилась структура шага. Он стал делать значительные успехи при маневрировании и владении телом. В игровой экзамен мы включаем упражнение "змейка", параллельную парковку, пешеходный переход, движение с нагрузкой. Эти же элементы отрабатываем и на занятиях", — рассказывает тренер.

"Мальчик ходит на занятия самостоятельно, просит эту нагрузку, ему интересно, — делится логопед Анна Карагодина, ведущий специалист по социально-педагогической реабилитации центра "Родник".

Специалисты отмечают, что индивидуальный подход и включенность родителей приносят отличные результаты. Как в случае с Даниилом, который стал намного более уверенным.

По материалам ОРЦ "Родник".