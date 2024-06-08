Как защитить деревья и кустарники от паутинного клеща

Начинается нашествие паутинного клеща на дачные деревья и кустарники.

-У пораженных паутинным клещом растений заметно меняется внешний вид листьев. Между жилками появляются жёлтые точки разного размера и светло-жёлтые пятна. Со временем листья скручиваются и постепенно опадают.

Представители бережного отношения к природе советуют применять народные методы – опрыскать раствором с хозяйственным мылом. Но я не вижу в этом смысла – не помогает. Для борьбы с паутинным клещом из биологических препаратов подойдёт Антиклещ и Фитоверм. При выборе химических средств лучше остановиться на препаратах системного действия: Актара, Фуфанон. Среди новейших эффективных препаратов - инсектоакарицид АКАРДО и акарицид ДИФЛОМАЙТ, - поделилась знаниями бывалая дачница Марина Максимова.

Она добавила, что паутинный клещ не любит фосфор, калий и кальций. Все эти элементы, конечно, его не убивают, но существенно затрудняют возможность проникнуть в клетку и повредить растение, сообщает Мегатюмень.