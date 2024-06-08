Тюменские автоинспекторы уделяют особое внимание детям

Обстановка с детской аварийностью остается сложной, особенно это касается первых дней летних каникул: дети ежедневно попадают в ДТП на электросамокатах, скутерах, питбайках.

159 ДТП с участием детей произошло в регионе с начала года, 2 ребенка погибли, 175 детей ранены. 82 процента этих дорожных аварий произошли по вине взрослых водителей. Почти в полтора раза выросло число ДТП с участием детей-пассажиров, при этом каждый 10-й ребенок перевозился без удерживающих устройств, с нарушением ПДД, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

"Автоинспекторы во всех городах и районах региона проводят рейды и предупредительную работу с водителями-родителями, перевозящими детей в автомобилях, - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - В этом году к административной ответственности за нарушения правил перевозки детей привлечены более 4-х тысяч водителей", - сказал Андрей Миллер.