Об особенностях ухода за туями рассказала эксперт

Туи обладают удивительной способностью очищать воздух, наполняя тонким смолистым ароматом участок. Туи можно смело назвать хвойными растениями, которые занимают лидирующие позиции в саду. Разнообразие форм кроны, высоты, цвета хвои дают широкую возможность применения в ландшафтном дизайне.

Иногда после пересадки, зимовки, стрижки растения начинают желтеть, сохнуть, сбрасывать хвою. Процесс может начаться с увядающей верхушки или изнутри кроны, может распространяться медленно или охватить дерево сразу.

Можно ли реанимировать растение, и какие меры принять для спасения туи, рассказывает агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Шляпина Маргарита.

Однако не всегда стоит бить тревогу- туи, как и другие растения, периодически освобождаются от части старой хвои. Хвоинки меняют свой цвет при отмирании - этот процесс протекает внутри кроны каждые пять лет. Туя может слегка пожелтеть при смене сезона - естественная реакция на резкие перепады температуры воздуха.

Дефицит калия и магния, железа и фосфора приводит к тому, что желтеют верхушки и некоторые веточки. В этом случае необходимо обработать растение "Эпином" или "Цирконом", в приствольный круг добавить комплексное калийно - фосфорное удобрение.

Также избыток или недостаток влаги может привести к тому, что дерево постепенно высохнет. При избытке влаги корни начнут загнивать, могут развиться грибковые заболевания. При недостатке влаги - иммунитет растения сильно ослабляется, они становятся более подверженными вредителям и заболеваниям, сообщает АиФ-Тюмень.