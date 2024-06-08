За 5 лет более ста тюменцев окончили Школу юных нейроинженеров

Выпускники Школы юных нейроинженеров Тюменской области востребованы в отрасли и многие еще на стадии обучения трудятся в IT-компаниях. Это первое подобное образовательное учреждение в России.

"Обучение длится два года. В первый год ребята проходят основы нейросетевых технологий, во второй углубленно погружаются в тему". Для того, чтобы поступить в школу нужно пройти тестирование и собеседование. Реализация проектной деятельности в школе – это одно из ключевых направлений для которой она и создана", - рассказал преподаватель.

В начале все изучают язык программирования Python, основы машинного обучения - рассматриваются основные алгоритмы. Самый большой модуль – работа с данными: "Главное в ИИ – это данные, а то, как работать с ними, преподнести машинному обучению является основной задачей. На втором году обучения мы углубляемся в тему искусственного интеллекта и проходим нейросетевые архитектуры, учимся создавать нейронные сети: от самых простых – распознавание рукописных числе, до свёрточных нейросетей, более сложных современных. Рассматриваем их сразу на практических кейсах, примерах в которых они могли быть использованы".

Среди проектов, которые реализовали ученики первого года – проект по рациональности выдачи кредита заемщику, определению качества вина, решение, анализирующее оценки за контрольные работы. Второкурсники работают над более сложными проектами по созданию нейросетевых архитектур, нейронный сетей, сообщает Тюменская линия.