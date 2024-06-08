За 5 лет более ста тюменцев окончили Школу юных нейроинженеров

10:48 08 июня 2024
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Выпускники Школы юных нейроинженеров Тюменской области востребованы в отрасли и многие еще на стадии обучения трудятся в IT-компаниях. Это первое подобное образовательное учреждение в России.

"Обучение длится два года. В первый год ребята проходят основы нейросетевых технологий, во второй углубленно погружаются в тему". Для того, чтобы поступить в школу нужно пройти тестирование и собеседование. Реализация проектной деятельности в школе – это одно из ключевых направлений для которой она и создана", - рассказал преподаватель.

В начале все изучают язык программирования Python, основы машинного обучения - рассматриваются основные алгоритмы. Самый большой модуль – работа с данными: "Главное в ИИ – это данные, а то, как работать с ними, преподнести машинному обучению является основной задачей. На втором году обучения мы углубляемся в тему искусственного интеллекта и проходим нейросетевые архитектуры, учимся создавать нейронные сети: от самых простых – распознавание рукописных числе, до свёрточных нейросетей, более сложных современных. Рассматриваем их сразу на практических кейсах, примерах в которых они могли быть использованы".

Среди проектов, которые реализовали ученики первого года – проект по рациональности выдачи кредита заемщику, определению качества вина, решение, анализирующее оценки за контрольные работы. Второкурсники работают над более сложными проектами по созданию нейросетевых архитектур, нейронный сетей, сообщает Тюменская линия.

Теги: нейросети , обучение
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