Спортсмены встретятся на региональном старте по боулингу в честь празднования юбилея Тюменской области

В Тюмени в воскресенье, 9 июня, состоятся областные соревнования по боулингу, посвященные празднованию 80-летия образования Тюменской области. Они пройдут на дорожках боулинг-центра "Бруклин боул" по адресу: ул. Федюнинского, 67. Начало в 15:00.

На участие в состязаниях заявились 52 спортсмена в возрасте от 13 лет из Тюмени, Увата, Тюменского района.

Лучших определят в личном, парном зачетах отдельно среди мужчин и женщин, а также в смешанном парном. Победители и призеры получат право попасть в список сборной региона.

- У нас впервые проводятся региональные состязания, посвященные празднованию Тюменской области. Но федерация развивается, спортсменов становится все больше, поэтому и соревнований различного уровня должно быть больше. По итогам этих стартов участники смогут повысить свои разряды и получить хороший опыт, потренироваться перед окружным турниром, который состоится в сентябре, а также перед июльским Кубком России, - поделилась главный секретарь соревнований Наталья Корякова.

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Федерация боулинга Тюменской области