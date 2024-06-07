В Тобольском районе пройдёт семейный фестиваль "Улица родная"

В с. Булашово с 8 по 15 июня пройдёт семейный фестиваль "Улица родная". Праздник посвящён 400-летию села и Году семьи. Он будет длиться 5 дней и пройдёт по всем улицам в селе Булашово, деревнях Редькиной, Нижнерепиной и Чушумовой.

"Мы хотим возродить забытые деревенские традиции собираться всем селом за одним столом и петь народные песни. На каждой улице поставим стилизованные столы и лавки. Угощения тоже будем готовить всем селом", - рассказала культорганизатор булашовского Дома культуры Людмила Дедушкина.

На фестивале будут чествовать семьи, которые в этом году празднуют супружеский юбилей, новорождённых и хозяев образцовых усадеб.

Фото - пресс-служба главы Тобольского района