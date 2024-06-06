Открыта регистрация для участия в межрегиональном Хакатоне Школы программирования

С 20 по 24 июня пройдет межрегиональный Хакатон Школы программирования. В мероприятии могут участвовать молодые специалисты от 17 лет. Хакатон пройдет в онлайн-формате.
Тема мероприятия: оценка корректности брендирования объектов национальных проектов.
20 июня в 18:00 пройдет установочное собрание с участниками по ВКС. С 21 по 23 июня время будет посвящено выполнению заданий, а 24 июня в 18:00 пройдет защита работ. Подведение итогов запланировано на 25 июня.
Принять участие в соревновании можно командами от 2 до 6 человек. Регистрация продолжится до 18 июня включительно по ссылке.
Ссылка на подключение к установочному собранию будет направлена только зарегистрированным участникам на указанный адрес электронной почты.
Ознакомиться с положением Хакатона и расписанием можно на сайте.
Партнерами Хакатона выступают: АНО "Национальные приоритеты" и АНО "Лаборатория цифровой трансформации".
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