Открыта регистрация для участия в межрегиональном Хакатоне Школы программирования

С 20 по 24 июня пройдет межрегиональный Хакатон Школы программирования. В мероприятии могут участвовать молодые специалисты от 17 лет. Хакатон пройдет в онлайн-формате.

Тема мероприятия: оценка корректности брендирования объектов национальных проектов.

20 июня в 18:00 пройдет установочное собрание с участниками по ВКС. С 21 по 23 июня время будет посвящено выполнению заданий, а 24 июня в 18:00 пройдет защита работ. Подведение итогов запланировано на 25 июня.

Принять участие в соревновании можно командами от 2 до 6 человек. Регистрация продолжится до 18 июня включительно по ссылке.

Ссылка на подключение к установочному собранию будет направлена только зарегистрированным участникам на указанный адрес электронной почты.

Ознакомиться с положением Хакатона и расписанием можно на сайте.

Партнерами Хакатона выступают: АНО "Национальные приоритеты" и АНО "Лаборатория цифровой трансформации".