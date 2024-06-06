Тюменский проект "Сила баскетбола 3x3 на колясках" завершился Кубком города

В областной столице на современной адаптированной площадке "Центр уличного баскетбола" прошел Кубок Тюмени по баскетболу на колясках. Участие в турнире приняли спортсмены из Тюмени, Тобольска и ХМАО-Югры.

Это спортивное событие стало ярким завершением проекта Тюменской областной "Сила баскетбола 3x3 на колясках" организации ВОИ и спортивно-оздоровительного клуба инвалидов "Шанс". Проведение состязаний в рамках проекта продолжалось в течение года при поддержке гранта Губернатора Тюменской области и привлеченных партнеров.

- Баскетбол на колясках в Тюменской области развивается давно, но впервые проводится Кубок Тюмени в формате 3x3. Как это часто бывает с хорошими проектами, их идейными вдохновителями стали энтузиасты, которые понимают, как важно дать возможность людям с инвалидностью жить насыщенно, ярко. И, таким образом, вносят вклад в развитие тюменского спорта, - отметила руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова.

На церемонии открытия состоялся торжественный момент - Ольга Владимировна вручила Благодарственные письма председателя Тюменской областной Думы "За высокие спортивные достижения" спортсменам клуба "Шанс" Ильшату Сагитову и Наталье Жила.

Стоит отметить, что Ильшат более 25 лет занимается баскетболом на колясках, является членом сборной региона и страны, мастером спорта России. Наталья - член сборной по баскетболу на колясках и сборной России по танцам на колясках, мастер спорта России.

Кубок города Тюмени прошел по игровой системе, команды сыграли между собой несколько матчей. По итогам турнира места распределились следующим образом:

1 место - команда "Шанс" (Тюменская область) в составе Ильшата Сагитова, Валерия Насекина, Владимира Колбина и Андрея Давиденко.

2 место - коллектив "Легион-Югра" (ХМАО-Югра) в составе Юрия Отрощенко, Дениса Глушанина, Андрея Бондаренко и Валерия Гуцана.

3 место - команда "Юность" (Тюмень) в составе Ильи Пыжова, Руслана Рахматулина, Андрея Козина и Алексея Сайфутдинова.

Немного не хватило до призового места команде "Тобол" (сборная Тобольска и Тюмени). Ее представили Алексей Городецкий, Дмитрий Фукс, Николай Хлупенков и Игорь Зуев.

Лучшими игроками состязаний стали Ильшат Сагитов ("Шанс"), Руслан Рахматулин ("Юность"), Алексей Городецкий ("Тобол") и Юрий Отрощенко ("Легион-Югра").

Также в рамках спортивного праздника состоялся мастер-класс по баскетболу. Тренеры казанского баскетбольного клуба "Крылья Барса" из Казани Сергей Чистов и Наталья Кулешова рассказали о традиционных правилах адаптивного баскетбола, поделились техническими секретами и собственным опытом.

По словам председателя клуба "Шанс" Елизаветы Меркушиной, у проекта есть будущее, и они надеются, что Кубок станет ежегодным спортивным событием.

Смотрите фотографии с турнира в альбоме.

Фото Евгений Шаров