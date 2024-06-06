На портале госуслуг тюменцы могут записаться на консультацию по СВО

На госуслугах появилась новая услуга "Консультация в фонде “Защитники Отечества" для участников СВО, ветеранов боевых действий и семей участников СВО.

Через госуслуги можно записаться к специалисту фонда, который может дать подробную консультацию по всем мерам поддержки, помочь собрать пакет документов и оформить положенную выплату или льготу.

Консультационные услуги оказывает филиал Государственного фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области.

Основные темы консультаций:

Получение удостоверения ветерана боевых действий. Юридическая помощь. Психолого-психотерапевтическая помощь. Обучение, переобучение, повышение квалификации. Трудоустройство. Участие в мероприятиях — патриотических, культурно-массовых, спортивных.

Также участники СВО, ветераны боевых действий с инвалидностью смогут подробнее узнать о получении медицинской помощи, реабилитации, паллиативной помощи, обеспечении техническими средствами реабилитации и т.д.

Члены семей участников СВО могут узнать в фонде, какую помощь им могут предоставить, например, как получить удостоверение члена семьи погибшего или умершего ветерана боевых действий.

Напомним, что филиал фонда "Защитники Отечества" в Тюмени открылся год назад. За это время в тюменский филиал поступило более 6 000 обращений от действующих, уволенных участников СВО и семей погибших бойцов. В основном обращались с запросами о мерах социальной поддержки, денежных выплатах и получении удостоверения ветерана боевых действий.

Социальные координаторы фонда действуют во всех муниципалитетах региона.