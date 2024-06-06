В тюменской Школе программирования стартует новый курс "Prompt-инженер. Искусство коммуникации с нейросетью"

С 10 июня стартует курс в Школе программирования по программе "Prompt-инженер. Искусство коммуникации с нейросетью". Обучение проводится бесплатно в дистанционном формате.

Программа курса:

Создание аккаунтов в нейросетях ChatGPT, BING, YandexGPT, Midjourney, DALL Diffusion, Kandinsky, Runway GEN-1 и GEN-2, настройка рабочего пространства и профилей. Формирование запросов для генерации текстового контента Формирование промптов для генерации изображений: создание, изменение и доработка картинок. Формирование навыков выявления тенденций и прогнозирования событий с помощью нейросетей, используя библиотеки промптов.

Для зачисления нужно зарегистрироваться на сайте Школы программирования по ссылке: Регистрация на курсы в Школу программирования (getcourse.ru), а также заполнить анкету и пройти входное тестирование до 7 июня 23:55 включительно.

Чтобы открыть доступ к анкете, на сайте в верхнем правом углу нажмите на значок шестеренки и выберите "Записаться на курс". Обучение могут пройти жители юга Тюменской области, окончившие школу.