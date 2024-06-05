Менделеевка запускает конкурс на лучшего библиотекаря Тюменской области

Новый конкурс "Библиотекарь года – 2024" выявит лидеров среди сотрудников муниципальных библиотек региона.

Отборочный этап стартовал, заявки принимаются до 19 июля включительно.

– Конкурс профмастерства – отличный шанс для библиотекарей показать себя, поделиться своими наработками с сообществом, обсудить вопросы эволюции отрасли. Мы рассчитываем, что он станет двигателем развития библиотечной сферы Тюменской области. Кроме прочего, региональный конкурс позволит на более качественном уровне провести подготовку к Всероссийскому соревнованию "Библиотекарь года", – отметила Ольга Адамович, директор Менделеевки.

Конкурс пройдет в два этапа. На отборочный тур до 19 июля принимается одна заявка от муниципалитета. Участником может стать специалист библиотеки, проработавший в ней от двух лет и имеющий профессиональные достижения за последний год. К заявке среди прочего нужно приложить профессиональную биографию, видеовизитку и эссе о библиотечной деятельности. Темы и подробные требования – в положении: https://vk.cc/cxp5Je.

С 22 июля по 30 августа претендентов на победу будет оценивать экспертная комиссия. Имена финалистов будут объявлены не позднее 2 сентября. Не менее 10 участников, прошедших отбор, получат домашнее задание, а в ноябре в Менделеевке встретятся на двухдневной практике, чтобы защитить свои проекты и обменяться опытом.

Победитель и призеры конкурса получат денежные призы.

Заявки принимаются на электронную почту: Egorova.Marina@tonb.ru. Задать вопросы можно Марине Григорьевне Егоровой, руководителю Ресурсного центра по развитию библиотек Тюменской области, по телефону 565-300 (доб.1021).