Юных жителей региона собрала областная "Школа безопасности"

5 июня на базе детского лагеря "Ребячья республика" в рамках регионального проекта "Юный спасатель" стартовали областные соревнования "Школа безопасности" на Кубок Героя России Владимира Шарпатова. В 14:00 состоялось торжественное открытие, после чего ребята приступили к испытаниям. В последующие дни, 6 и 7 июня, старт соревнований запланирован на 9:00.

Участниками станут команды в двух возрастных категориях - 11-14 и 15-17 лет из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Абатского, Омутинского, Сладковского и Ялуторовского районов, а также Голышмановского городского округа. В состав каждой делегации войдут десять человек – двое сопровождающих и восемь юных участников.

В течение трех соревновательных дней участники пройдут девять испытаний, среди которых поисково-спасательные работы, полоса препятствий, комбинированная пожарная эстафета, спортивное ориентирование и другие. Помимо прикладных навыков ребятам предстоит показать свои умения в представлении команды, создании стенгазеты и спорте.

Команды, показавшие наилучшие результаты в своих возрастных категориях, представят нашу область на межрегиональных соревнованиях "Школа безопасности". Они пройдут с 22 по 27 июня на Тюменской земле.

Фото ГАУ ДО ТО “РЦДППВ “Аванпост”