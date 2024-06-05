Молодой педагог ЦРиАСУ заняла третье место на Международной олимпиаде "IT-Планета 2024"

Яна Хлыстикова, студентка Тюменского государственного университета и преподаватель Центра робототехники и АСУ заняла призовое третье место в финале XV Международной олимпиады в сфере ИКТ "IT-Планета 2024" в конкурсе "Аквариус: разработка курсов по отечественной робототехнике". В прошлом году девушка уже выходила в финал олимпиады в числе десяти лучших конкурсантов.

Всего в финале приняли участие более 300 победителей отборочных этапов из более чем 20 000 участников олимпиады. Финалисты в направлении разработки курсов презентовали собственные образовательные программы, созданные с использованием отечественного ПО и на российских платформах.

Яна работает в Центре робототехники и АСУ уже более трёх лет, ведет программу по робототехнике в РобоЛабе на базе МАОУ СОШ № 88, МАОУ СОШ № 92 г. Тюмени. В этом году девушка заканчивает обучение в Тюменском государственном университете по направлению "Информационная безопасность".