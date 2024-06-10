Фестиваль подворий в Тюменском районе в этом году станет семейным

15 июня в селе Каменка пройдет фестиваль муниципальных подворий Тюменского района, в этом году он посвящен Году семьи и призван поддержать семейные традиции и укрепить связь поколений.

В празднике примут участие делегации и семьи из всех муниципальных образований Тюменского района. Они представят свои подворья на тему "Семейные традиции", будут соревноваться в спортивных, творческих и интеллектуальных состязаниях. Гостей ждет множество интерактивных площадок: "Хоровод сказок", "Семейный кинопавильон", "Семейное библиопритяжение", множество мастер-классов и других развлечений.

Лучшим участникам вручат награды. Жюри фестиваля оценит презентацию и художественное оформление подворья в заявленной тематике, выберет самое хлебосольное, интерактивное, креативное подворье, а также присвоит звания в специальных номинациях. Семьи, победители и участники конкурсов "Звездный старт!", "Эврика" и соревнований "Папа, мама, я - спортивная семья" будут отмечены специальными и поощрительными призами.

Всех присутствующих на фестивале ждет большая концертная программа с участием творческих коллективов Тюменского района.

Семьи района смогут не только поделиться семейными традициями, открыть для себя новые семейные практики, но и просто провести время на природе, в живописном месте в кругу родных и близких людей.

Время проведения фестиваля: 11:00 – 14:00.