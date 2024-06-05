Тюменцев приглашают на онлайн-программу ко Дню России

12 июня Музей Победы приглашает жителей Тюменской области на виртуальную программу ко Дню России. На сайте культурной площадки представят экскурсию по художественной выставке, посвященной многовековой отечественной истории, мастер-классы по созданию праздничных сувениров, анимационные клипы музыкального проекта "Главные детские песни" и кинопоказ. Присоединиться можно бесплатно по ссылке.
Как сообщает ФГБУК "Музей Победы"Виртуальные зрители "посетят" экспозицию "Мы от рода русского" петербургского художника Григория Гукасова. "Выставка посвящена России и ее народу. На картинах Григория складывается многомерный и сложный образ Отечества, в котором пересекаются темы войны и мира, семьи и детства, веры и истории", – отмечает заместитель генерального директора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе Юлия Москвичева.
В ходе онлайн-экскурсии по залам музея посетители увидят более 40 живописных полотен и эскизов, которые рассказывают об одиннадцати веках истории нашего Отечества: языческом прошлом Древней Руси и обретении православия, судьбе казачества и пугачевском восстании, победе страны в Великой Отечественной войне. В основу сюжетов монументальных работ легли исторические события и личности, среди них — Дмитрий Донской, княгиня Ольга, а также собирательные образы русских витязей, солдатских матерей и др.
Юным пользователям предлагают присоединиться к творческим мастер-классам. По видеоурокам ребята смогут научиться мастерить памятные сувениры в цветах триколора и создавать необычные поздравительные открытки ко Дню России.
Также Музей Победы представит зрителям анимационные клипы проекта "Главные детские песни", посвященные Родине. В исполнении юных солистов прозвучат композиции "Милая Россия", "Родных просторов акварели", "Россиянка я". Онлайн-кинотеатр культурной площадки к празднику покажет советский музыкальный фильм "Сказание о земле Сибирской".
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