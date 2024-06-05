Ученики Центра робототехники и АСУ прошли итоговую защиту проектов в пяти ИТ-направлениях

В конце мая в Тюмени прошла итоговая защита проектов учеников Центра робототехники и АСУ Тюменской области. На оценку внешними экспертами было представлено более 30 работ в направлениях робототехники, программирования, 3D-моделирования, GameDev и нейросетей. В состав жюри вошли представители Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, департамента информатизации Тюменской области, Центра информационных технологий Тюменской области, регионального информационно-образовательного центра, а также общественные представители и профессионалы творческой ИТ-индустрии.

Так, ребята продемонстрировали зрителям и экспертам устройство для сбора и классификации пустых бутылок, прибор для дезинфекции поверхностей в медицинских организациях, прототип игры "Камень, ножницы, бумага", где роль оппонента играет короб с сервоприводами, комплекс "Умного дома" с сейфовым замком. Ребята класса GameDev продемонстрировали интересные модели для игр и метавселенных, например, Тюменская водонапорная башня и танк Менделеева. Также зрители могли посмотреть на прохождение готовых игр "Цифровой побег", "Симулятор эволюции" и "КиН", которые дети придумывали и создавали сами.

Ребята из Школы юных нейроинженеров, одни из самых старших учеников, защитили 7 проектов, связанных с машинным и глубоким обучением нейросетей. Среди них проекты по классификации раковых опухолей, вычисление среднего IQ населения, а также нейросетевые модели по одобрению кредита и определению корректности брендирования поверхностей по заданным критериям.

Станислав Логинов, директор департамента информатизации Тюменской области: "Очередной учебный год подошел к концу и не могу не отметить, что с каждым годом растет качество проектных работ, уровень погруженности и вовлеченности ребят. Сегодня даже самые юные ученики делают инженерные проекты на серьезном уровне, а ребята старшего возраста, например, из ШЮНа, создают решения, которые применимы в ключевых отраслях экономики региона".

Набор на новый учебный год центра робототехники и АСУ стартует с августа 2024 года. Сейчас открыт набор на летние смены по направлениям "Практико-ориентированное ИТ-обучение" и "Робототехника". Подать заявку на зачисление можно через Навигатор дополнительного образования Тюменской области.