Продолжается приём заявок на детские творческие конкурсы, посвященные спорту

Традиционные заочные творческие детские конкурсы, посвященные спорту, проходят в Тюменской области для ребят, занимающихся в физкультурно-спортивных организациях.

Юные тюменцы всех возрастов могут проявить свои таланты в трех испытаниях:

- Конкурс рисунков "Быстрее! Vыше! Сильнее!" (для ребят от 7 до 10 лет).

- Конкурс фотоколлажей "Zаряженные спортом" (для ребят от 11 до 14 лет).

- Конкурс видеороликов "ZАспорт72" (для ребят от 14 до 17 лет).

Заявки принимаются до 5 июля.

Победители и призёры будут награждены денежными призами и дипломами департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, а также могут быть занесены в региональную базу талантливых детей и молодёжи.

Посмотреть положения о конкурсах можно на сайте Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд - https://цпсрисск.рф/production/2024/.

Автор работы на фото - Савелий Полуэктов, победитель конкурса рисунков "Быстрее! Vыше! Сильнее!" в 2023 году.