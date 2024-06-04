В День России в Тюмени пройдет юбилейный велофестиваль

В День России, 12 июня, в Тюмени пройдет юбилейный велофестиваль. Физкультурный праздник развернется на Центральной площади у здания правительства Тюменской области. Как уточнили в департаменте по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени, в 9:00 начнется регистрация участников. Торжественное открытие спортивного праздника состоится в 11:00.

Тюменцев и гостей города вновь ждет насыщенная программа фестиваля. В 11:20 будет дан старт велопарада по ул. Володарской, Водопроводной, Хохрякова, 8 Марта, закончится на ул. Володарской. В 12:00 заработают интерактивные площадки. Гостей мероприятия ждут конкурсы, выступление творческих коллективов, выполнение нормативов ВФСК ГТО для всех желающих, веселые старты для малышей, розыгрыш призов, а также костюмированный конкурс для участников велофестиваля.

Стоит отметить, к участию в велофестивале допускаются все желающие, исключение – спортсмены-профессионалы, имеющие звания, разряды по велосипедному спорту. Для участия в соревновании обязательным условием является наличие технически исправного собственного велосипеда, а также экипировку, обеспечивающую комфортное и безопасное движение при любой погоде. Каждый участник должен пройти регистрацию.

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