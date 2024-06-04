За неделю почти тысяча тюменцев познакомилась с клещами

По состоянию на 3 июня в медицинских организациях региона зарегистрировано 6765 обращений граждан по поводу присасывания клещей, из них 1316 - дети до 14 лет, - об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Таким образом, за неделю количество зарегистрированных укусов выросло почти натысячу.

С начала сезона случаи присасывания клещей зарегистрированы на всех административных территориях области.

Наибольшее количество присасываний зарегистрировано в г. Тюмень и Тюменском районе (3395), г. Тобольск и Тобольском районе (535), г. Ишим (347), Заводоуковском городском округе (319), Ялуторовском (289), Вагайском (161), Исетском (156), Голышмановском (135), Упоровском (135), Юргинском (134) районах. Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 100 % пострадавших.

Зарегистрировано 13 случаев заболевания клещевым энцефалитом, 6 случаев заболевания клещевым боррелиозом.