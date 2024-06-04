Дни Урало-Сибирского макрорегиона стартуют на выставке "Россия" в Москве 

11:34 04 июня 2024
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Пленарная сессия "Пространство будущего", в которой примет участие Губернатор Тюменской области Александр Моор, пройдет на ВДНХ 4 июня. 

Как подчеркнул Полномочный представитель Президента в УФО Владимир Якушев, в основу презентаций субъектов Уральского федерального округа лягут перспективные проекты, которые охватывают разные отрасли экономики.

Глава региона Александр Моор представит проекты, в числе которых Межуниверситетский кампус мирового уровня и промышленный технопарк ДСК-500.

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