Благоустройство дворов и парков оценили депутаты Тюменской городской Думы

С 2019 года обновление получили 21 зеленая зона и 257 дворовых территорий.

Сотни дворов и десятки общественных пространств получили комплексный ремонт благодаря реализации муниципальной программы по формированию комфортной городской среды. Она рассчитана на 2019-2025 годы. Информацию о ходе исполнения программы рассмотрели депутаты на восьмом заседании Тюменской городской Думы 30 мая.



Как рассказал председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Дмитрий Антипов, к настоящему времени обновление получили 21 зеленая зона и общественное пространство, а также 257 дворов, в границах которых произведен ремонт более 200 объектов инженерно-технических сетей.

– В прошлом году специалисты благоустроили 11 общественных территорий. Основные из них – сквер Равновесия на улице Николая Федорова и сквер Школьный. Кроме того, выполнено благоустройство 46 дворов, – доложил Дмитрий Николаевич. – Объем финансовых затрат на реализацию указанных мероприятий составил 5,2 млрд рублей.

Стоит отметить, что в Тюмени на протяжении многих лет успешно реализуется комплексный подход по вовлечению горожан в процесс муниципального управления, особенно при вопросах благоустройства территории. Это выражается в широком использовании различных форм общественного участия.

Председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова отметила, что если в 2019 году на момент старта программы количество граждан, вовлеченных в процесс управления, составляло около 10 тысяч человек, то в 2023-м оно превысило 200 тысяч.

– Это говорит о неравнодушии жителей. О том, что они хотят быть причастны, хотят высказывать свое мнение. А самое главное – это мнение будет услышано. Все работы ведутся под общественным контролем: жители не только выбирают, как будет благоустроена территория, но и участвуют в приемке объектов. Считаю очень важным, когда и граждане, и власти вместе делают нужное дело на благо нашего города, – подчеркнула Светлана Владимировна.

Во ходе заслушивания информации депутат Алексей Чирков назвал данную программу одной из самых любимых среди жителей Тюмени. Он отметил правильность подхода, когда при работе на объектах сначала заменяются инженерные сети, и только потом заходит подрядная организация для благоустройства.