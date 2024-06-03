В Упоровском районе продолжается демонтаж земляных насыпей

Паводковая ситуация стабилизировалась. Вода ушла с 85 приусадебных участков, подтопленными остаются еще 51. Полностью возобновлено автобусное сообщение, сообщил глава района Леонид Сауков.

"Продолжает работать межведомственная комиссия по оценке материального ущерба с поступающими заявлениями на выплаты, связанные с нарушением условий жизнедеятельности. На сегодня обработано 352 заявления, 209 жителей района получат финансовые выплаты", - сказал он.

В Упоровском районе продолжается санитарная обработка придомовых территорий, с которых ушла вода.