12 июня будет перекрыт участок улицы Механической

12 июня в связи с проведением культурно-массового мероприятия в рамках областного фестиваля национальных культур "Мост дружбы" будет перекрыто движение на автомобильной дороге по ул. Механической на участке от дома № 27 до улицы Максима Горького в период с 07-00 до 21-00.
Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта города напоминает, что на время проведения мероприятий планируется исключить использование парковок в районе здания № 129.
Схемы объезда: ул. Холодильная, ул. Республики, ул. Максима Горького
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