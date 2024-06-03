12 июня будет перекрыт участок улицы Механической

14:00 03 июня 2024
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12 июня в связи с проведением культурно-массового мероприятия в рамках областного фестиваля национальных культур "Мост дружбы" будет перекрыто движение на автомобильной дороге по ул. Механической на участке от дома № 27 до улицы Максима Горького в период с 07-00 до 21-00.

Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта города напоминает, что на время проведения мероприятий планируется исключить использование парковок в районе здания № 129.

Схемы объезда: ул. Холодильная, ул. Республики, ул. Максима Горького

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