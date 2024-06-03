Филиалу фонда "Защитники Отечества" в Тюмени исполнился год

1 июня 2023 года по поручению президента России в Тюмени был открыт филиал фонда "Защитники Отечества". "Перед нами была поставлена задача - персональное, адресное сопровождение каждого ветерана, каждого участника СВО, каждой семьи погибшего воина", - рассказал в своем телеграм-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.
С момента открытия филиала за услугами обратилось более 6 000 человек. "В основном земляки спрашивали о мерах социальной поддержки, денежных выплатах и получении удостоверения ветерана боевых действий. На подавляющее большинство вопросов уже даны ответы, остальные в работе. Социальные координаторы фонда действуют во всех муниципалитетах региона", - подчеркнул губернатор.
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