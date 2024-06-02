Тюменская молодежь может отправиться на "МедиаДвиж"

8 августа в Москве стартует Окружной форум Центрального федерального округа "МедиаДвиж". Зарегистрироваться можно на платформе ФГАИС "Молодежь России" до 8 июля.

Принять участие в событии могут молодые люди от 18 до 35 лет. Форум посвящен важности медиа-информационной грамотности для каждого человека. Тематические блоки будут ориентированы как на опытных специалистов, так и на новичков.

Участников ждут тренинги, лекции, мастер-классы и встречи с экспертами. Молодые специалисты смогут улучшить свои навыки работы с информацией и найти единомышленников для реализации совместных проектов.

Зарегистрироваться можно на одну из пяти тематических площадок:

— Медиаграмотность — для тех, кто хочет или уже создает конструктивный креативный контент;

— Личный бренд — о создании и продвижении личного бренда;

— Создание контента — о создании и развитии качественного контента на разных платформах;

— Медиа будущего — для тех, кто хочет познакомиться с новыми технологиями и тенденциями в медиаиндустрии;

— Медиапроекты — командный трек для представителей студенческих и молодежных СМИ.

На форуме участников ждет прохождение квеста по Москве, создание информационных продуктов с медийными персонами, а также общение с популярными экспертами сферы.