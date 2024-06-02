Как выбрать летнюю обувь для ребенка, рассказали тюменцам

К выбору летней обуви для ребенка врачи-ортопеды рекомендуют относиться серьезно.

"На здоровье ног ребенка часто влияет обувь и то, как часто он бегает босиком. Жесткая обувь ослабляет стопы и увеличивает риск плоскостопия, а узкая - может вызывать деформации пальцев стоп", - говорит специалист – травматолог, ортопед, врач по лечебной физкультуре Тюменского кардиоцентра Максим Шилюк.

Полезная летняя обувь для ребенка – это та, что не сковывает стопу и голеностопный сустав. Предпочтение нужно отдавать амортизирующей обуви на толстой подошве. И важно обращать внимание на стельку – она должна быть мягкая, сообщает АиФ-Тюмень.