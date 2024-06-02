Смартфон перед сном может стать причиной ожирения

По словам ученых, использование телефона в темное время суток может привести к ожирению. Причина – синий цвет, который исходит от экранов гаджетов.

По мнению заведующего лабораторией хронобиологии и хрономедицины, доктора медицинских наук, профессора кафедры биологии Тюменского медицинского университета Дениса Губина, синий или любой яркий свет в вечернее время неблагоприятен для метаболизма. А все нарушения обмена веществ приводят к избытку массы тела. Наиболее распространенным источником синего света являются гаджеты. Ими пользуется все больше людей: причем не только молодежь, но и люди пожилого возраста. Тем не менее, этот источник непривычен, этого не было раньше. В последнее время люди задумались над тем, насколько это небезразлично для биологических часов, сообщает Тюменская линия.

"Связь очень интересная, с одной стороны, свет меняет наши биологические часы так, что мы становимся "совами". Получается, что продукты обмена — тот же сахар — присутствует у нас в крови в период покоя, когда его быть не должно. Если он остается, когда света в вечернее время было достаточно много, то начинаются проблемы. Логика простая: сахар должен быть, когда светло и мы активны. В этом случае все это будет использовано для обмена веществ, чтобы все было хорошо", — поделился Денис Губин.