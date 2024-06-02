Как избавиться от муравьев на садовом участке

Опытная огородница Елена Назарова поделилась методами, которые помогут избавиться от муравьев. По ее словам, существует много химических средств в борьбе с муравьями – это гранулы, порошки, спреи, гели.

Если отдавать предпочтение гранулам (Gektor, Великий воин, Avgust) содержат в себе сильнодействующие вещества, которые привлекают насекомых специфическим запахом и вкусом. После употребления муравьи становятся разносчиками токсичных веществ, и, как следствие, заражают "родственников" и матку. Спустя несколько дней о муравьях на участке можно смело забыть. На улице такие гранулы следует применять в ясные или облачные дни. Главное, чтобы по прогнозу не было дождя.

– Как правило, гели не очень удобны для использования на участках. Лучшее применение им найдется в помещениях, где обосновались муравьи. В любом магазине можно подобрать средство, главное – обозначить цель, – пояснила дачница.

Что касается порошков (Фас, Bros), то главные действующие вещества обладают высокой токсичностью для вредителей, но не вызывают побочных действий у взрослых и детей. Средства просты в эксплуатации, подходят для применения не только на участке, но и в закрытых помещениях. Результата стоит ждать в рамках 6 недель.

Спреи (Рефтамид, Раптор, Чистый дом) – это достаточно действенный метод для избавления от непрошенных "гостей". Однако распылять его необходимо непосредственно на вредителей и места, где они собираются. К тому же средство требует повторного нанесения, а при работе с ним важно надевать перчатки, чтобы не вызвать аллергические реакции, сообщает Тюменская область сегодня.