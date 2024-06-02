В мае на тюменских трассах фиксируется затишье

Автоинспекторы констатируют минимальную дорожную аварийность за май месяц в Тюменской области за последние шесть лет. В ДТП погибли 7 человек, 238 человек ранены. В 2022-м году было также 7 погибших в дорожных авариях, но ранены 285 человек.

Пиковое значение зарегистрировано в мае прошлого года: 19 погибших в ДТП участников движения, 327 человек ранены. - Возможно, холодная погода частично повлияла на снижение показателей аварийности. Но в целом, это – результат совместных предупредительных действий, предпринятых Правительством региона, Госавтоинспекцией, владельцами дорог, - отметил руководитель Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - Мы и дальше продолжим работать во взаимодействии по каждому аварийному участку на федеральных автодорогах, в населенных пунктах, исключая возможность совершения ДТП, - добавил Андрей Миллер.

Главные усилия Госавтоинспекции Тюменской области направлены на контроль за движением на федеральных трассах и снижение детской дорожной аварийности. Летом практические занятия по безопасности дорожного движения пройдут в детских лагерях, во дворах, на спортплощадках, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.