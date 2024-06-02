Более 7 тысяч заявлений о регистрации недвижимости подано тюменцами

По итогам 1 квартала 2024 года нотариусами Тюменской области в региональный Росреестр подано 7 874 заявлений на регистрацию недвижимости в электронном виде.

Нотариусы наделены полномочиями направления документов в органы регистрации прав, пояснили в Управлении Росреестра по Тюменской области. При подаче документов заявителем выступает нотариус и все поданные документы удостоверяются его усиленной квалифицированной электронной подписью.

– Подача нотариусами документов на регистрацию в Росреестр осуществляется только в электронном формате, что способствует осуществлению регистрации прав на недвижимость в минимально короткие сроки – в течение дня, следующего за днем приема документов, – пояснил заместитель руководителя Управления Росреестра по Тюменской области Игорь Ткаченко.

За прошедшие 4 года, в период с 2020 по 2023 год (включительно) нотариусами в тюменский Росреестр подано 135 606 пакетов документов, сообщает Мегатюмень.