Водители востребованы в Тюменской области

По данным службы занятости, в организации Тюменской области требуются водители, открыто более 1,5 тыс. вакансий.

Проще всего найти работу водителям автомобилей — открыто 1 тыс. 249 вакантных мест. Организации готовы принять 246 водителей автобусов, 120 водителей погрузчиков, 55 водителей вездеходов.

В регионе востребованы машинисты — экскаватора (70 вакансий), бульдозера (69), автогрейдера (43), автокрана (41) и др. По одной вакансии для машинистов тепловоза и электровоза.

Также есть работа для 198 трактористов и 104 трактористов-машинистов сельхозпроизводства, сообщает Вслух.ру.

Кадровый центр "Работа России" в Тюмени находится по адресу: ул. Республики, 204в, корп. 3. Телефоны горячей линии: 8-800-350-00-64.