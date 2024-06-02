Стоит ли обрывать листья с помидоров

Некоторые садоводы категорически против обрывания листьев. По их мнению, если не трогать листья томатов – урожай больше. Другие огородники советуют это делать – полезно для растений.

- Листья нужны томатам для нормального течения процесса фотосинтеза. Но нижние листья мешают свободному движению воздуха, что провоцирует высокую влажность. Из-за этого растение может загнить. Следует удалять и увядающие, желтеющие, больные и пасынки. Всю листву сразу обрезать не стоит – она работает на укрупнение плодов. В момент, когда начинают созревать первые томаты, нужно убрать все листья ниже первой кисти или оставить 1-2 не больше. Кстати, такой прием снизит еще и вероятность растрескивания плодов при избыточном поливе, - поделилась дачница Маргарита Нежина.

Не стоит удалять листья в пасмурную, влажную и прохладную погоду, а также во второй половине дня. Проводить эту процедуру лучше утром в солнечный день, чтобы место обрыва за день успело засохнуть, сообщает КП-Тюмень.