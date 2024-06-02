В понедельник в Тюмени откроются дневные лагеря для детей

3 июня в Тюмени откроются лагеря с дневным пребыванием детей.

Планируется, что за лето здесь отдохнут 25 тыс. 354 ребенка. Прошлым летом в дневных лагерях отдохнули 24 тыс. 878 ребят.

Традиционно популярна первая смена, она охватит 14 тыс. 556 детей, сообщила директор департамента образования Ольга Тренина на заседании в гордуме.

Всего будет 87 лагерей, в том числе 55 в школах, 25 – в учреждениях спорта и молодежной политики, 7 – в учреждениях культуры. Кроме того, лагеря откроются во дворце "Пионер", "Православной гимназии", "Еврошколах", гимназии "Аврора".

Предусмотрено три трехнедельных смены, которые продлятся до 18 августа. В мае проведены комиссионные проверки готовности лагерей. Пройдут акарицидные обработки. Питание и питьевой режим, перевозки будут поставлены на контроль. Перед открытием в каждом лагере проведут генеральную уборку, организуют ежедневную влажную уборку. Появится утренний фильтр.

Для детей предусмотрено трехразовое питание исходя из 333 рублей в день. Родители будут фактически платить половину – 166,5 рубля. Дети участников СВО, находящиеся в трудной жизненной ситуации, будут питаться бесплатно, сообщает Вслух.ру.