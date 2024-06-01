Представители совета ветеранов-железнодорожников побывали в Ялуторовске

Экскурсию в "город декабристов" провели для ветеранов СвЖД сотрудники Ялуторовского музейного комплекса.
Для группы экскурсантов – совета ветеранов Тюменского региона Свердловской железной дороги (г. Тюмень), многие из которых давно собирались посетить город и музей, - эта мечта осуществилась.
Город встречал гостей всеми красками весны: цветущими яблонями, сиренью и солнцем. На обзорной экскурсии ветеранам рассказали о самых главных достопримечательностях Ялуторовска, известных в России памятниках его истории и культуры. Также поведали и о том, чем город живет сегодня.
Погружение в историю небольшого города произошло во время театрализованных экскурсий, познакомивших с жизнью декабристов и купцов в XIX веке.
По материалам Ялуторовского музейного комплекса.
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