Представители совета ветеранов-железнодорожников побывали в Ялуторовске

Экскурсию в "город декабристов" провели для ветеранов СвЖД сотрудники Ялуторовского музейного комплекса.

Для группы экскурсантов – совета ветеранов Тюменского региона Свердловской железной дороги (г. Тюмень), многие из которых давно собирались посетить город и музей, - эта мечта осуществилась.

Город встречал гостей всеми красками весны: цветущими яблонями, сиренью и солнцем. На обзорной экскурсии ветеранам рассказали о самых главных достопримечательностях Ялуторовска, известных в России памятниках его истории и культуры. Также поведали и о том, чем город живет сегодня.

Погружение в историю небольшого города произошло во время театрализованных экскурсий, познакомивших с жизнью декабристов и купцов в XIX веке.

По материалам Ялуторовского музейного комплекса.