В Тюмени назвали победителей регионального "Абилимпикса"

31 мая в Тюменской области прошла церемония закрытия IХ Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ "Абилимпикс". В этом году в чемпионате участвовали 244 конкурсанта в 48 компетенциях.

Чемпионат стал стартовой площадкой для тех, кто хочет найти свое призвание, проявить себя или даже изменить свою жизнь. В Год семьи, объявленный президентом Российской Федерации, чемпионат стал еще масштабнее. В рамках "Абилимпикса" впервые были организованы "Фестиваль возможностей" и "Фестиваль знакомства с профессией", где раскрывали свои таланты и способности юные участники дошкольного и младшего школьного возраста, а также ребята с тяжелыми и множественными нарушениями развития.

Алексей Райдер, заместитель губернатора Тюменской области, отметил, что именно на площадках "Абилимпикса" формируются сообщества близких по духу людей. Участники чемпионата и их наставники чувствуют себя частью большой профессиональной семьи. Здесь каждый получает необходимую поддержку, понимание, чувствует защиту, опору, и в этом сила семьи "Абилимпикс".

Компетенции чемпионата олицетворяют рабочие профессии, востребованные на региональном рынке труда, и охватывают различные сферы.

Впервые в этом году было проведено 8 компетенций: веб-разработка (программирование); выпечка хлебобулочных изделий; косторезное дело; малярное дело; мастер по обработке цифровой информации (обработка текста); мастер по приготовлению пиццы; швея; электропривод и автоматика. Оценивали выполнение конкурсных заданий 200 экспертов. Это представители предприятий, учебных заведений, общественных организаций инвалидов.

Директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров выразил благодарность экспертному сообществу за вклад в развитие движения "Абилимпикс" в Тюменской области:

Ваш вклад в участников сегодня - это фундамент стабильного будущего, сильной экономики региона в лице высококвалифицированных кадров завтра. Благодаря вам конкурсанты неустанно осваивают новые знания и навыки, тренируются и оттачивают мастерство, чтобы стать лучшими и первыми.

Лучшие участники регионального этапа примут участие в отборочном этапе Х Национального чемпионата "Абилимпикс". Финал пройдет воктябре в Москве.