Необычные симптомы йододефицита назвали врачи

Симптомы йододефицита могут быть похожими на аналогичные при ослаблении функций щитовидной железы, сообщает врач-эксперт медицинской компании "ЛабКвест" Вера Сережина. Среди них слабость, снижение работоспособности и усталость.

– Накопление йододефицита или гипотиреоза проявляется и более серьезными симптомами: снижение внимания у детей и плохая обучаемость, а у взрослых сложности с запоминанием и способностью быстро сосредотачиваться для решения какой-то творческой задачи, – подчеркивает эксперт.

Заболевание может проявляться через небольшую отечность, ломкость ногтей, выпадение волос и увеличение веса.

Более того, йододефицит способен протекать одновременно с гипотиреозом, из-за чего определить его становиться еще сложнее. Без специалиста диагностировать данное заболевание будет невозможно.

Врач-токсиколог Михаил Кутушов отмечает, что к наиболее неочевидным признакам йододифицита относится повышение чувствительности к холоду, необъяснимый набор веса, ухудшение памяти, а также проблемы с кожей и волосами, сообщает Тюменская область сегодня.